A droga 100 vezes mais forte que a heroína chegou a Portugal. Sabe o que é o fentanil?

É a principal causa de morte nos Estados Unidos e já está a criar casos de dependência em Portugal. O fentanil já se instalou no nosso país, com 12 pessoas a terem pedido ajuda para tratar a dependência, de acordo com dados do Expresso, o que já motivou a Direção-Geral da Saúde (DGS) a anunciar que ia rever a norma que regulamente a utilização de opioides.

Mas o que é, afinal, esta droga?

Para começar convém referir que se trata de uma droga sintética que se tornou na principal causa de morte nos Estados Unidos, onde mata dezenas de milhar de pessoas por ano. O assunto é de tal forma importante para os norte-americanos que já foi tema de conversa entre os presidentes dos Estados Unidos e da China.

Com efeito, a campanha presidencial que se avizinha deverá ter no fentanil e nas propostas para a solução do problema um dos focos. Joe Biden já disse que combater este flagelo está nos seus planos, enquanto o secretário de Estado, Antony Blinken, tem feito constantes viagens ao México para tentar travar a entrada de fentanil no país.

Trata-se de um potente opioide – 50 vezes mais forte que a heroína – que é utilizado todos os dias para anestesia nas salas de operação em vários países, mas também é receitado como analgésico. Como a heroína e outras substâncias semelhantes, pode tornar-se altamente viciante.

É totalmente elaborado a partir do laboratório, ao contrário de outras drogas como a heroína, opiáceo obtido a partir das papoilas.

Desde 2015 que o fentanil e outras drogas têm começado a tornar-se mais comuns, ganhando o lugar da heroína e outros opiáceos nos mercados de droga, nomeadamente nos Estados Unidos. Isso mesmo levou a um aumento dos casos de dependência e, consequentemente, às mortes por overdose.

Há diferentes tipos de fentanil: caraterísticas e doses diferentes, mas todos se assemelham um pó branco que pode ser introduzido em comprimidos, misturados com droga ou vendidos assim mesmo. Uma grama desta droga é 50 vezes mais potente que a da heroína pura, mas pode até ser pior: carfentanil, uma droga associada a um conjunto de mortes por overdoses, pode ser até 100 vezes mais potente que o fentanil original, de acordo com a agência que controla e investiga a utilização de drogas nos Estados Unidos

Mural lembra mortes por fentanil nos Estados Unidos (Waverly Willis/AP)

Quantas pessoas estão a morrer?

O fenómeno está, para já, praticamente localizado nos Estados Unidos. No final do século passado era um problema inexistente. Em 2015 já havia 20 mil mortes por overdose de fentanil ou drogas relacionadas. Agora pasme-se: em 2023 esse número disparou para quase 74 mil, número que supera as vítimas por acidentes de carro ou incidentes relacionados com armas. Já é responsável por 75% das mortes relacionadas com overdose no país.

Sendo uma droga tão potente, as overdoses podem ocorrer mesmo quando a dose ingerida é pequena. Mais ainda se essa dose tiver versões mais pesadas de fentanil.

Além disso, as pessoas que não estão habituadas a tomar opioides podem ter overdoses mais facilmente. Com efeito, nos Estados Unidos as overdoses entre adolescentes duplicaram na última década. Muitas delas são casos relacionados com fentanil, mesmo que as pessoas pensassem estar a tomar medicamentos como Xanax.

Muitas das mortes também envolvem mais do que uma droga. É comum verificar-se a mistura de fentanil com drogas como xilazina, um sedativo animal, ou até anfetaminas, um estimulante, o que resulta em combinações muitas vezes mortais. É verdade que alguns casos estiveram relacionados com a intenção de utilizar as drogas em causa, mas muitas overdoses acontecem sem as pessoas saberem o que estão exatamente a tomar.