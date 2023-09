A Europa tem de se preparar para um aumento de consumo do Fentanil

A União Europeia tem de se preparar para um aumento do consumo da droga sintética fentanil, disse Ylva Johansson, comissária dos assuntos internos da UE, ao Politico, após uma advertência do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

“Quando conversei com o secretário Blinken, ele disse o seguinte sobre as drogas sintéticas: ‘Ou é um problema que vocês têm e não sabem que já têm ou é um problema que vocês terão’”, contou Johansson em entrevista ao Politico. Os EUA estão a alertar os países europeus “para que outros não tenham o mesmo problema que eles tiveram”.

Neste momento, o fentanil e as outras drogas sintéticas ainda não são a maior preocupação da UE, disse Johansson – sendo a cannabis a droga mais consumida e a cocaína a droga cujo consumo está a crescer mais rapidamente.

No entanto, o fentanil, uma droga sintética que se estima que seja 50 vezes mais forte do que a heroína, é a causa de dezenas de milhares de mortes por overdose nos EUA todos os anos. Num evento à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre as ameaças das drogas sintéticas à saúde e à segurança, Biden instou os países europeus a levarem a sério as ameaças causadas pelo fentanil, disse Johansson.

É que, ao contrário dos EUA, onde as drogas sintéticas são traficadas de países como o México, a Europa tem capacidade laboratorial para produzir drogas sintéticas, o que poderá desencadear uma crise rapidamente, disse Johansson. “Existe capacidade de produzir fentanil na UE”, disse Johansson. "Isso significa, é claro, que no minuto em que decidirem começar a fazê-lo porque há uma procura, isso poderá acontecer muito rapidamente."

Um total de 434 laboratórios ilícitos de produção de drogas sintéticas foram desmantelados na UE em 2021, de acordo com o Relatório Europeu sobre Drogas 2023, lembra o Politico. Especialistas da agência antidrogas da UE alertaram no início deste ano que a proibição do cultivo de papoila pelos Taliban no Afeganistão poderia reduzir drasticamente o fornecimento de heroína na Europa e criar a possibilidade de um aumento dos opiáceos sintéticos. “Temos que estar muito vigilantes e muito preparados”, disse Johansson.

A UE já está a reforçar a sua agência de luta contra a droga, que trata dos aspetos relacionados com a saúde e segurança das drogas ilícitas, dando-lhe "muito mais poder e o dobro dos recursos", segundo Johansson. Um plano de ação da UE contra o tráfico de drogas, anunciado pela presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, no seu discurso sobre o estado da União Europeia, será lançado até ao final deste ano, confirmou a comissária.