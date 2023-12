Já está a agendar férias para o próximo ano? Veja os feriados e pontes de 2024

O ano de 2024 vai contar com, pelo menos, quatro fins de semana prolongados (cinco, no caso de trabalhar no Porto) e outras tantas oportunidades para fazer ponte (cinco, se trabalhar em Lisboa).

A primeira oportunidade para “fazer ponte” surge em fevereiro, já que o Carnaval é celebrado na terça-feira de 13 de fevereiro. Depois, as restantes possibilidades de ponte ocorrem com os feriados de 25 de abril (Dia da Liberdade), 30 de maio (Corpo de Deus) e 15 de agosto (Assunção de Nossa Senhora), todos à quinta-feira.

No que toca aos fins de semana prolongados, estes começam logo no primeiro dia do ano, com o feriado de 1 de janeiro numa segunda-feira, seguindo-se a Sexta-Feira Santa a 29 de março, o Dia de Portugal (10 de junho) numa segunda-feira e o Dia de Todos os Santos (1 de novembro) numa sexta-feira.

O feriado de Santo António, que se assinala a 13 de junho, calha numa quinta-feira, dando aos residentes de Lisboa a hipótese de fazer ponte. No caso do São João, a 24 de junho, os residentes no Porto têm direito a um fim de semana prolongado, já que o feriado municipal é numa segunda-feira.

Quanto aos feriados do Dia do Trabalhador (1 de maio) e do Natal (25 de dezembro), são a meio da semana, numa quarta-feira.

Por outro lado, os portugueses “perdem” três feriados no próximo ano, visto que o Dia da Implantação da República (5 de outubro), o Dia da Restauração da Independência (1 de dezembro) e o Dia da Imaculada Conceição (8 de dezembro) calham ao fim de semana.

Veja aqui o calendário do próximo ano: