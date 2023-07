O que devo fazer nos últimos dias antes de ir de férias? Saiba como planear a ida e o regresso

Está prestes a ir de férias, mas tem dificuldades em ‘desligar’ do trabalho? Não sabe exatamente o que deve fazer nos últimos dias antes da partida? Deve falar com a sua chefia e colegas? É suposto estar contactável ou completamente off?

“O descanso só é possível através da desconexão com as tarefas do dia a dia, introduzindo atividades diferentes da rotina habitual, que sejam prazerosas e que promovam o relaxamento. Desta forma potenciamos o autocuidado e restabelecemos as nossas energias. Para isso, não é necessário ir para uma praia paradisíaca, ter obrigatoriamente de fazer uma viagem ou algo radical. Mesmo que fiquemos em casa, podemos descansar e recuperar as nossas energias”, refere o Grupo Adecco, em comunicado.

Eis sete perguntas e respostas que vão ajudá-lo a preparar a ida, a desfrutar a 100% do período de descanso e a ter um regresso trabalho suave:

O que devo fazer nos últimos dias antes de ir de férias?

O planeamento é um aliado do descanso e do relaxamento. “Nos últimos dias, devemos essencialmente garantir que nada urgente fica por resolver, mas como nem sempre isso é possível, devemos redirecionar os temas pendentes para os colegas que ficam em substituição. Mesmo que não tenha um substituto direto, defina algumas pessoas que podem dar resposta enquanto estiver ausente”, aconselha a empresa especializada em recursos humanos.

Devo estar contactável no período de férias ou completamente off?

“Permita-se a estar completamente off, para usufruir ao máximo todos os benefícios que as férias proporcionam”, começa por dizer a Team24. No entanto, se estiver a prever que isso vá atrapalhar o fluxo de trabalho ou o negócio da empresa, “defina um dia e uma hora específicas para que possam resolver essas questões apenas nessa altura”.

Devo falar com chefias e colegas para pontos de situação antes de partir?

A comunicação e partilha vão permitir que o trabalho possa fluir da melhor forma na sua ausência. Por isso, “devem ser agendadas reuniões nos dias anteriores e para os primeiros dias de regresso“, recomenda o Grupo Adecco. Fazer pontos de situação, organizar devidamente as prioridades e as urgências, pôr os colegas ou chefias ao corrente de problemas que possam surgir vai permitir que se possa desligar mais rapidamente do trabalho.

Qual o número mínimo de dias para descansar?

Um estudo finlandês da Universidade de Tampere, publicado no Journal of Happiness Studies, aponta os oito dias como o período ideal de férias, para que seja possível “desligar” e recarregar totalmente. No entanto, investigadores aconselham que se repartam os dias de férias por vários períodos, para que estes benefícios possam ser sentidos várias vezes ao longo do ano.

Devo fazer algum planeamento especial?

“O planeamento deve começar na marcação das férias. Ao longo do ano, por norma, o fluxo de trabalho vai variando, os dias de descanso devem ser marcados em função das necessidades e exigências laborais, assim como das nossas próprias necessidades de descanso”, sugere a Adecco.

Se tem dúvidas sobre a marcação de férias, clique aqui.

Como devo organizar tarefas para que o regresso não seja motivo de stress?

“O devido planeamento, o delegar e organizar tudo antes de ir de férias vai diminuir os receios e medos associados ao regresso”, garante a Team24. “A confiança que sente nos colegas e nas chefias permite sair e regressar de forma mais tranquila. Confie também que o verdadeiro descanso vai proporcionar-lhe ferramentas e competências para lidar da melhor forma com as exigências do trabalho.”

Como podem as empresas ajudar neste período?

É importante que os colaboradores sintam que as suas empresas querem realmente que descansem, que ‘desliguem’ das suas tarefas e aproveitem ao máximo a pausa. Desta forma, é importante que haja uma política de férias bem definida, que as chefias incentivem as suas equipas a descansar, sem interrupções, e que haja coordenação prévia entre equipas.