Um homem ficou hoje ferido na sequência do abalroamento de um veículo por um comboio em São Pedro da Torre, Valença, no distrito de Viana do Castelo, disse à Lusa fonte do Comando Subregional do Alto do Minho.

Segundo a mesma fonte, o ferido é o condutor do veículo.

A fonte revelou ainda que o acidente aconteceu junto do apeadeiro e no local estão os bombeiros de Valença e de Vila Nova da Cerveira, como também o INEM, sem adiantar mais detalhes.

A Lusa contactou a CP e o INEM para obter mais informação, mas até ao momento não foi possível obter mais dados.

Segundo a página eletrónica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o acidente ocorreu pelas 17:40 e, pelas 20:25, estavam no local 20 operacionais, apoiados por seis viaturas e uma aeronave.