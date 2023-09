Ex-banqueiro do BPP detido na via pública para cumprir pena de seis anos por desvio de dinheiro

Fernando Lima, ex-administrador do Banco Privado Português (BPP), foi detido na noite desta sexta-feira pela PSP, para cumprir uma pena de seis anos de prisão pelo desvio de 2,1 milhões de euros do banco. A detenção ocorreu na via pública.

Em causa está a apropriação de prémios indevidos, que a administração de João Rendeiro decidiu auto-atribuir a todos os administradores.

O ex-banqueiro foi condenado em maio de 2021 pelos crimes de abuso de confiança, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

A defesa de Fernando Lima tentou impedir a execução de pena com dois requerimentos em que alegava a prescrição dos crimes, solicitando a aplicação da amnistia da Jornada Mundial da Juventude, mas ambos os pedidos foram rejeitados.

Fernando Lima foi detido ao fim de 15 anos de processo, tendo sido encaminhado pela PSP de Setúbal para o estabelecimento prisional da cidade.

Além de Fernando Lima, também Paulo Guichard foi detido no caso que investigou o BPP.