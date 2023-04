O ministro das Finanças garante que a mulher do ministro das Infraestruturas não foi nomeada pelo Governo para o cargo que desempenha num departamento do Ministério das Finanças. A questão foi levantada pelo deputado do Chega Rui Afonso, na sequência de uma notícia avançada pela TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

À margem de uma audição sobre a redução do IVA nos bens alimentares, Fernando Medina garantiu que Laura Cravo entrou no Departamento de Gestão e Planeamento de Relações Internacionais do Ministério das Finanças como muitos outros funcionários públicos: através da mobilidade prevista na Administração Pública, transitando assim do serviço onde estava inicialmente, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

“É a primeira vez que recordo que um político é criticado e invetivado na praça pública por não nomear alguém. A doutora Laura Cravo não foi nomeada pelo Governo, não foi pré-nomeada pelo Governo, não tem nenhuma nomeação à espera de nenhum cargo que dependa do Governo”, afirmou.

Fernando Medina reiterou que Laura Cravo não foi nomeada, acrescentando mesmo que "não vai ser nomeada diretora de departamento", partindo essa decisão de uma "razão muito clara e natural: o diretor-geral pretender que o cargo, depois da saída do anterior titular, seja provido em concurso público".

Dirigindo-se especificamente ao deputado Rui Afonso, mas sugerindo que a visão do Chega é semelhante à do PSD, Fernando Medina criticou o "combate político com pessoas que são familiares de titulares de cargos políticos". "Mostra o nível escolhido. Um nível, na minha opinião, deplorável. Não baixarei a esse nível", disse.