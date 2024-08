Um homem de 47 anos foi detido pela Polícia Judiciária, no domingo, por ser suspeitos de abusar sexualmente de uma menor no concelho de Ferreira do Alentejo.

Em comunicado, a PJ informa que "a vítima, uma criança de 13 anos, foi obrigada a manter relações sexuais, contra a sua vontade, com o padrasto, no domicílio familiar".

O detido foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.