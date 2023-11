Morre uma pessoa todas as semanas na ferrovia

Todas as semanas, Portugal regista uma morte na ferrovia por acidente ou suicídio, encontrando-se na segunda pior posição dos países da União Europeia por fatalidades por milhão de quilómetros percorridos por comboios, segundo dados da Agência Ferroviária da União Europeia citados pelo Jornal de Notícias desta quarta-feira.

Segundo os mesmos dados, que foram divulgados também num relatório do grupo de trabalho para a prevenção de colhidas e suicídio na ferrovia portuguesa, no estudo foram analisados as ocorrências registadas entre 2016 e 2021, período em que houve um total de 155 colhidas e 235 suicídios ou tentativas na ferrovia.

O relatório diz ainda que o número elevado "coloca Portugal numa situação especialmente gravosa no quadro europeu".

Ao JN, o Ministério das Infraestruturas diz estar atento ao problema e que a resposta passou pela criação do grupo de trabalho para abordar esta temática, assim como suprimir as passagens de nível "com o objetivo de implementação de uma cultura de segurança do transporte ferroviário".