O serviço ferroviário da Fertagus, que liga Setúbal e Lisboa, poderá ter “fortes perturbações” entre as 00:00 e as 24:00 de quinta-feira, devido à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP), indicou a transportadora.

Numa nota publicada no seu site, a Fertagus - que explora esta linha ferroviária, com passagem pela Ponte 25 de Abril, mediante o pagamento de uma taxa de utilização à IP - refere que prevê a realização de apenas 30% dos horários da oferta habitual.

O Conselho Económico e Social decretou serviços mínimos para esta greve.

A transportadora serve atualmente 14 estações, numa extensão com cerca de 54 quilómetros, e o seu serviço é responsável por perto de 85 mil deslocações diárias.

Vários sindicatos deram início a novas greves no setor ferroviário no dia 28 de março, que se prolongam até ao final do próximo mês e abrangem a Infraestruturas de Portugal (IP) e a CP.

Para o dia 6 de abril está prevista uma greve de 24 horas.

Os sindicatos que compõem esta plataforma são a ASCEF - Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária; SINFB - Sindicato Nacional dos Ferroviários Braçais e Afins; SINFA - Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários, das Infraestruturas e Afins; FENTECOP - Sindicato Nacional dos Transportes Comunicações e Obras Publicas; SIOFA - Sindicato Independente dos Operários Ferroviários e afins; ASSIFECO - Associação Sindical Independente dos Ferroviários de Carreira Comercial; e STF - Serviços Técnicos Ferroviários.