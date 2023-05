Aviso: em nome do seu bem-estar, este é um artigo ao qual vai querer voltar várias vezes este ano

North Music Festival

26, 27 e 28 maio - Alfândega do Porto

Com The Chemical Brothers, Bomba Estéreo, Ivete Sangalo, Robbie Williamns, Pedro Abrunhosa e outros

Passe para os três dias: esgotado

Bilhete diário: 55 euros (dias 26 e 27) e 95 euros (dia 28)

O North Music Festival realiza-se desde 2017 e anuncia-se como "o primeiro festival do verão". É um festival urbano que procura ter dois ou três nomes internacionais de grande peso num cartaz maioritariamente nacional. Nesta edição, o segundo dia é dominado pela música brasileira, com Ivete Sangalo, Ana Castela e Gustavo Mioto. As portas abrem às 16:00 para receber os mais de 25 mil espectadores esperados em cada dia.

Chico Buarque

26 e 27 de maio - Super Bock Arena, Porto (esgotado)

1, 2 e 3 de junho - Campo Pequeno, Lisboa (esgotado)

Já não há bilhetes para nenhum dos cinco concertos do músico brasileiro que ainda há pouco tempo esteve em Portugal para receber o Prémio Camões. "Que tal um samba?", a canção lançada no ano passado, dá mote ao concerto no qual Chico atravessa a carreira, com clássicos como "Sabiá" e "Futuros Amantes" até aos temas dos discos mais recentes. A cantora Mônica Salmaso é a convidada especial, partilhando o palco com Chico Buarque em vários momentos.

Bob Dylan

2 de junho, Coliseu do Porto (esgotado)

4 e 5 de junho, Campo Pequeno, Lisboa

Bilhetes: a partir de 45 euros

Bob Dylan, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 2016, inicia no Porto a parte europeia da digressão do disco "Rough and Rowdy Ways", editado em 2020. "Rough and Rowdy Ways" foi o 39.º álbum da discografia do músico de 82 anos, mas foi também o primeiro com temas inéditos em oito anos desde que lançou "Tempest", em 2012. No concerto não é permitida a utilização de telemóveis.

The Weeknd

6 de junho - Passeio Marítimo de Algés, Oeiras (esgotado)

Seis anos depois de ter estado no Nos Alive, The Weeknd volta ao Passeio Marítimo de Algés mas, desta vez, para um concerto em nome próprio. A atuação chegou a estar prevista para 2022 mas foi adiada. Por isso, já estão há muito esgotados os bilhetes para o primeiro concerto da digressão 'After Hours Til Dawn'. Depois de Lisboa, o músico canadiano segue para o Reino Unido e termina a digressão já em outubro, no México. Lançado em 2020, "After Hours Til Dawn", o quarto álbum do artista, inclui temas de sucesso como "Blinding Lights" e "In Your Eyes". Primeira parte com Kaytranada & Mike Dean.

Festival Primavera Sound

7, 8, 9 e 10 de junho - Parque da Cidade, Porto

Com Kendrick Lamar, Alison Goldfrapp, Baby Keem, Rosalía, Bad Religion, The Mars Volta, Arlo Parks, Pet Shop Boys, St. Vincent, Blur, Halsey, New Order, Bleachers e outros

Passe para os quatro dias: a partir de 175 euros

Bilhete diário: a partir de 70 euros

Na sua décima edição, o Festival Primavera Sound passa a ser patrocinado pela Vodafone e continua a crescer - passa a ter quatro dias, tem mais artistas (76), mais espaço e espera ter mais público: passa a ter capacidade para 45 mil pessoas, em vez das 35 mil dos anos anteriores. O festival continua alinhado com os "irmãos" de Barcelona e Madrid, com quem partilha parte do cartaz, e também alinhado com as novas tendências da música urbana.

Rosalía

Rammstein

26 de junho - Estádio da Luz, Lisboa

Bilhetes: a partir de 65 euros

Os Rammstein regressam a Portugal depois de mais de uma década. A digressão europeia arranca a 22 de maio em Vilinius, na Lituânia, e termina a 4 de agosto em Bruxelas, na Bélgica. A banda alemã, responsável por êxitos como "Du Hast", promete um espetáculo com “muito fogo-de-artifício, muitos estrondos e fumo”. A dupla francesa Abélard aassegura a primeira parte.

Festival Jardins do Marquês

27, 28, 29, 30 de junho e 1, 2 e 5 de julho - Palácio do Marquês de Pombal, Oeiras

Com Michael Bolton, Maria Bethânia, Liniker, Joss Stone e outros

Bilhetes: a partir de 20 euros (preço variável consoante o dia)

Em cada noite atuam quatro artistas em dois palcos. Já não há bilhetes para a noite da cantora brasileira Maria Bethânia. O Festival Jardins do Marquês privilegia o conforto, com lugares marcados na plateia do palco principal.

Festival Evil Live

28 e 29 de junho - Altice Arena, Lisboa

Com Slipknot, Pantera e outros

Passe para os dois dias: 120 euros

Bilhete diário: 70 euros

Descrito como "um novo festival dedicado às sonoridades mais pesadas, em todas as suas vertentes, tendo como espinha dorsal uma aposta na diversidade de géneros e subgéneros", a primeira edição do festival Evil Live promete ir “do mainstream ao alternativo, dos riffs e das guitarradas às novas tendências mais contemporâneas, dos grandes nomes estabelecidos ao talento emergente”.

Sumol Summer Fest

30 de junho e 1 de julho - Parque de Campismo do Inatel, Costa da Caparica

Com Popcaan, Whiz Khalifa e outros

Passe para os dois dias: a partir de 47 euros

Bilhete diário: 42 euros

Da Ericeira para a Costa da Caparica, o Sumol Summer Fest muda de localização mas promete manter o espírito do verdadeiro festival de verão, que junta praia, surf, skate, arte urbana, campismo e música.

Festival Nos Alive

6, 7 e 8 de julho - Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

Com Red Hot Chilli Peppers, The Black Keys, Artic Monkeys, Lizzo, Lil Naz X, Sam Smith, Queens of the Stone Age, Angel Olson, Idles e outros

Passe para os três dias: esgotado

Bilhete diário: a partir de 74 euros

Bilhete para dois dias: a partir de 148 euros

Já não há bilhetes para o primeiro dia, o do ansiado regresso dos Red Hot Chilli Peppers. O grupo de Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante vem apresentar os dois álbuns que lançou no ano passado, “Unlimited Love” e “Return of the Dream Canteen”. No ano passado, o festival contou com 85 mil espectadores (60 mil portugueses e 25 mil estrangeiros). Na sua 15ª edição, o Festival Nos Alive mantém uma programação consistente, juntando nomes que apelam ao grande público e artistas mais alternativos. Destaque para a estreia de Lizzo em Portugal.

Red Hot Chili Peppers

Festival Super Bock Super Rock

13, 14 e 15 de julho - Praia do Meco, Sesimbra

Com The Offspring, Franz Ferdinand, Father John Misty, Róisín Murphy, The 1975, Wu-Tang Clan, Steve Lacey e outros

Passe para os três dias: a partir de 125 euros

Bilhete diário: 65 euros

Espera-se que, depois dos percalços da edição anterior, o festival, que já passou por diversas localizações desde a primeira edição, em 1992, possa finalmente regressar ao Meco. É possível comprar bilhetes com acesso ao campismo, permitindo não só desfrutar mais da praia e do espaço do festival mas também evitando os previsíveis congestionamentos no trânsito. Este ano, o Super Rock tem um cartaz bastante interessante, com destaque para a estreia em Portugal de Wu-Tang Clan e o regresso de The 1975.

Festival Meo Marés Vivas

14, 15 e 16 de julho - Vila Nova de Gaia

Com Da Weasel, J Balvin, Black Eyed Peas, The Script e outros

Passe para os três dias: 90 euros

Bilhte diário: 45 euros

Os Da Weasel foram o primeiro nome anunciado para esta edição do Marés Vivas. É apenas a segunda atuação ao vivo dos Da Weasel após o regresso no ano passado, no Nos Alive. O festival realiza-se no antigo Parque de Campismo da Madalena.

Harry Styles

18 de julho - Passeio Marítimo de Algés, Oeiras (esgotado)

Depois do sucesso da sua apresentação na Altice Arena, no ano passado, o músico britânico regressa a Portugal com a 'Love on Tour'. Os bilhetes já estão há muito esgotados. O ex-membro dos One Direction, recentemente galardoado com dois prémios Grammy, vai pôr os mais de 50 mil espectadores a cantar "As It Was" e "Late Night Talking". A primeira parte está a cargo de Wet Lag.

Harry Styles

Festival Cool Jazz

8, 9, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de julho - Cascais

Com Lionel Richie, Kings of Convenience, Snarky Puppy, Ben Harper e Norah Jones

Bilhetes: a partir de 20 euros (preço variável consoante o dia)

O Hipódromo Manuel Possolo, o Parque Marechal Carmona e os jardins da Casa da Histórias Paula Rego, em Cascais, são os palcos do Cool Jazz. Ao final da tarde há concertos de jazz no parque; as "lazy sessions" acontecem nos jardins da Casa da Histórias, todos os domingos, e têm entrada livre; à noite, os concertos são no hipódromo.

Boom Festival

20 - 27 de julho - Idanha-a-Nova

Passe para o festival: esgotado

Já foram vendidos todos os 39 mil bilhetes para o festival. O Boom Festival é um evento psicadélico que junta a música e outras artes à sustentabilidade, num espírito de enorme liberdade, ligação à natureza e celebração. Mais do que um festival de música, o Boom pretende ser uma experiência para todos os participantes (que não só espectadores) e fãs da música de dança. O tema desta edição é "Amor Radical".

FMM - Festival Músicas do Mundo

26, 27, 28 e 29 de julho - Sines

Com Tinariwen, Inna de Yard, Lila Downs, Nneka, Carminho e outros

Passe para os quatro dias: 60 euros

Passe para dois dias: 35 euros

Bilhete diário: 15 e 20 euros

Entre a aldeia de Porto Côvo e vários locais da cidade de Sines, o Festival de Músicas do Mundo, criado em 1999, já é um dos eventos mais emblemáticos da região. A programação do FMM é dedicada à chamada “world music”, o que pode incluir folk, jazz, fado, música alternativa, fusão, músicas urbanas.

Vagos Metal Fest

3, 4 e 5 de agosto - Quinta do Ega, Vagos

Com Sepultura, Ugly Kid Joe, Triptykon e outros

Passe para os três dias: 95 euros

Bilhete diário: 45 euros

Ponto de encontro dos fãs de heavy metal, o Vagos Metal Fest acontece desde 2016.

Festival Sudoeste

9 a 12 de agosto - Zambujeira do Mar

Com David Guetta, Nial Horan e outros

Passe para os quatro dias: a partir de 125 euros

Bilhete diário: 60 euros

A 25ª edição do Festival Sudoeste volta a reunir sobretudo jovens de todos o país para uma semana de música e praia. Com o passe para todos os dias, tem-se acesso gratuito ao campismo e ao estacionamento a partir do dia 5 e até dia 13.

Festival Neopop

10, 11 e 12 de agosto - Forte de Santiago da Barra, Viana do Castelo

Com Richie Hawtin, Artbat, Ben Klock, Charlotte de Witte

Passe para os três dias: 105 euros

Bilhetes diários: 50 euros

O Neopop é conhecido como um dos "grandes pequenos festivais" de verão do país. No ano passado, o festival de música eletrónica, que se realiza desde 2005, alcançou o recorde de ter 10 mil pessoas numa noite.

Festival Vodafone Paredes de Coura

16, 17, 18 e 19 de agosto - Praia Fluvial do Taboão, Paredes de Coura

com Wilco, Fever Ray, Jessie Ware, The Walkmen, Lorde e outros

Passe para os quatro dias: 120 euros

Bilhete diário: 60 euros

No ano passado, na sua maior edição de sempre, o Paredes de Coura teve mais de 115 mil espectadores. O evento regressa este ano ao anfiteatro natural de Paredes de Coura, com mergulhos garantidos no rio e um cartaz de grante qualidade. Entretanto, ainda é possível celebrar o 30º aniversário do Festival de Paredes de Coura com uma exposição na Casa Courense, em Lisboa, onde é possível ver fotos dos concertos que fazem a história do evento, mas também peças de ‘merchandising’, recortes de imprensa ou as contas da primeira edição do certame, em 1992. Para visitar até 30 de julho.

Jessie Ware

O Sol da Caparica

17, 18, 19 e 20 de agosto - Parque Urbano Costa da Caparica

Com Matias Damásio, Regula, Valete, Léo Santana, Dillaz, Bispo, T-Rex, José Cid, Nininho Vaz Maia e outros

Passe para os quatro dias: 75 euros

Bilhete diário: a partir de 20 euros

Festival de música portuguesa, com todos os seus ritmos e sotaques, O Sol da Caparica abrange todos os géneros, dando especial destaque ao hip hop. Os habitantes no concelho de Almada têm descontos. Também há bilhetes para famílias.

Festival Vilar de Mouros

24, 25 e 26 de agosto - Vilar de Mouros

O festival Vilar de Mouros, que perdeu o seu maior patrocinador, ainda não anunciou o cartaz deste ano.

Festival Meo Kalorama

31 de agosto, 1 e 2 de setembro - Parque da Belavista, Lisboa

Com Arcade Fire, Florence and the Machine, Aphex Twin, The Blaze, Foals, Metronomy e outros

Passe para três dias: a partir de 148 euros

Na sua primeira edição, no ano passado, o Kalorama teve mais de 112 mil visitantes. O espaço - que é o mesmo onde se realiza habitualmente o Rock in Rio, embora com uma organização diferente - tem capacidade para 40 mil pessoas por noite. Após o sucesso da estreia, o Kalorama volta este ano, novamente para "fechar o verão dos festivais".

The National

5 de outubro - Super Bock Arena, Porto

6 e 7 outubro - Campo Pequeno, Lisboa

Bilhetes: a partir de 40 euros

Os norte-americanos regressam a Portugal depois do lançamento de “First Two Pages of Frankenstein”. O concerto de dia 6 já está esgotado. A primeira parte fica por conta do músico Bartees Strange.

Madonna

,

6 e 7 novembro - Altice Arena, Lisboa

Bilhetes: a partir de 40 euros

Já só há bilhetes para a segunda noite. Madonna atuou pela última vez em Lisboa em janeiro de 2020, no âmbito da digressão europeia “Madame X”, que decorreu em salas mais pequenas e intimistas. A digressão “The Celebration Tour”, produzida pela Live Nation, arranca a 15 de julho em Vancouver, no Canadá, na Rogers Arena, chegando à Europa no outono. A cantora norte-americana vai revisitar todo o seu percurso artístico e homenagear a cidade de Nova Iorque, onde começou a sua carreira musical. Tem como convidado especial Bob the Drag Queen a.k.a. Caldwell Tidicue.