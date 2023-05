Ilona furou a passadeira vermelha de Cannes para mostrar ao mundo o sangue derramado na Ucrânia

Passou despercebida entre os seguranças e ainda no primeiro lanço de escadas parou, olhou para as câmaras e rebentou dois pequenos sacos de tinta vermelha sobre a cabeça. Prontamente, foi retirada do local por um homem vestido de negro, membro da equipa de segurança.

O protesto ocorreu durante a 76.ª edição do Festival de Cannes, antes da estreia do filme “Acide”, do realizador francês Just Philippot, no domingo.

A mulher em causa é Ilona Chernobay, bloguista e instrutora de fitness ucraniana.

Na edição do ano passado também se registou um protesto semelhante, como noticiou a CNN. Uma mulher, despida da cintura para cima, pintou a bandeira da Ucrânia no peito, juntamente com a frase “parem de nos violar”, um alerta para os relatos das mulheres violadas em zonas ocupadas pelas tropas russas.