Filme "Mãos no fogo" de Margarida Gil selecionado para festival de Berlim

O filme “Mãos no fogo”, da realizadora portuguesa Margarida Gil, fará a estreia mundial em fevereiro no Festival de Cinema de Berlim, cuja programação foi anunciada esta segunda-feira.

A longa-metragem “Mãos no fogo” foi selecionada para a secção competitiva “Encontros”, com o diretor artístico da Berlinale, Carlo Chatrian, a apresentá-la como “um tributo pessoal” de Margarida Gil ao cinema, contando com a mestria de Acácio de Almeida na direção de fotografia.

Margarida Gil, de 73 anos, estreou-se em realização de cinema em 1987 com a longa-metragem “Relação fiel e verdadeira”. A mais recente longa-metragem é “Mar” (2018), seguindo-se a curta-metragem “Cavaleiro Vento” (2022).

O 74.º Festival de Cinema de Berlim decorrerá de 15 a 25 de fevereiro, e abre com a adaptação ao cinema do livro “Pequenas coisas como estas”, da irlandesa Claire Keegan, realizada por Tim Mielants, que compete pelo Urso de Ouro.

Da programação anteriormente anunciada pelo festival fazem parte os filmes “As noites ainda cheiram a pólvora”, de Inadelso Cossa, e “Ressonância em Espiral”, de Marinho de Pina e Filipa César.

No mercado das séries vai estar “Matilha”, série portuguesa atualmente em exibição na RTP e na plataforma de 'streaming' Prime Vídeo, protagonizada por Afonso Pimentel, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira e Beatriz Godinho.

“Matilha”, criada por Edgar Medina e realizada por João Maia, é uma produção da Arquipélago Filmes que deriva da série de ficção “Sul”.

No festival de Berlim, o realizador norte-americano Martin Scorsese vai receber um prémio de carreira.