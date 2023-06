Depois do que aconteceu no festival de Glastonbury, Lewis Capaldi anuncia "a decisão mais difícil" da sua vida

"Glastonbury, peço imensa desculpa!". Voz de Lewis Capaldi falha durante "Someone You Loved" e público canta toda a canção por ele

Lewis Capaldi voltou aos palcos no sábado depois de uma pausa de três semanas, mas os problemas de voz, causados pela síndrome de Tourette, durante a atuação no festival inglês Glastonbury levaram a que o artista escocês tenha tomado aquela que considera ser "a decisão mais difícil" da sua vida.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, o cantor, de 26 anos, diz que o concerto em Glastonbury tornou "óbvio" que precisa "de passar muito mais tempo a pôr a saúde mental e física em ordem" e que, por isso, vai fazer uma pausa nas digressões.

"O facto de isto provavelmente não ser uma surpresa não torna mais fácil escrever, mas lamento muito informar que vou fazer uma pausa nas digressões num futuro próximo", pode ler-se na mensagem partilhada por Capaldi.

O artista agradece ainda a Glastonbury por o ter recebido, cantado com ele e por "todas as mensagens fantásticas" que significaram "o mundo", depois do imprevisto que o impediu de cantar “Someone You Loved” até ao fim. No ano passado, o cantor foi diagnosticado com síndrome de Tourette, uma doença neurológica crónica que se traduz em tiques.

"Costumava desfrutar de cada segundo de espectáculos como este e esperava que três semanas de ausência me resolvessem o problema. Mas a verdade é que ainda estou a aprender a adaptar-me ao impacto da minha Tourette e no sábado tornou-se óbvio que preciso de passar muito mais tempo a pôr a minha saúde mental e física em ordem, para poder continuar a fazer tudo o que adoro durante muito tempo", escreve, reconhecendo ser "incrivelmente afortunado" por poder fazer uma pausa "quando outros não podem".

Agradecendo à família, amigos, equipa e profissionais médicos, o artista não esqueceu os fãs "que têm sido tão solidários em todos os momentos bons e ainda mais durante este último ano, quando [precisou] mais do que nunca".

Lewis Capaldi, que tinha concertos agendados para festivais na Austrália, Ásia e Europa ao longo do ano, pediu ainda desculpa a todos os que têm bilhetes, mas disse que precisa de "se sentir bem para atuar ao nível que todos merecem".

"Tocar para vocês todas as noites é tudo com que sempre sonhei, por isso esta foi a decisão mais difícil da minha vida. Voltarei assim que puder. Todo o meu amor, sempre, Lewis."