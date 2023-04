Os grandes filmes de ficção científica são ao mesmo tempo fantásticos e prescientes. Podem levar os espectadores a uma galáxia distante, longínqua ou exagerar cenários reais numa versão ficcional do nosso planeta.

Mas o género está no seu melhor quando mostra uma visão distorcida da realidade e revela algo sobre o mundo em que vivemos, diz à CNN Lisa Yaszek, professora de estudos de ficção científica na Georgia Tech, Estados Unidos.

"Como público, adoramos filmes de ficção científica como estes, tanto otimistas como pessimistas, precisamente porque são laboratórios virtuais onde podemos experimentar com imaginação o melhor e o pior que as nossas tecnologias têm para oferecer num ambiente seguro e divertido", considera Yaszek.

Filmes como "Gattaca", "Uma História de Amor" ["Her" no original] e até mesmo a comédia de terror "M3GAN" previram como seria o nosso futuro se o desenvolvimento da edição genética e da inteligência artificial acelerasse. Enquanto isso, thrillers pandémicos como "Contágio" parecem ainda mais realistas do que quando foram lançados depois de a pandemia de covid-19 ter abalado drasticamente o mundo em 2020.

Eis o que alguns filmes notáveis acertaram sobre ciência e tecnologia - e o que ainda é material de ficção científica.

A edição genética em 'Gattaca' está agora mais próxima da realidade

"Gattaca" inspirou-se em acontecimentos reais que antecederam o seu lançamento em 1997 - incluindo o Projeto Genoma Humano em 1990 e a clonagem bem-sucedida da ovelha Dolly, apontou Yaszek - e o filme imagina uma sociedade obcecada e ditada pela perfeição genética. Parece "antecipar de forma assustadora o fascínio atual da nossa própria sociedade por testes genéticos caseiros como o 23andMe", observou Yaszek, bem como os recentes avanços na edição genética que são promissores para a saúde humana.

No filme, a genética decide a classe social. A edição genética torna-se a norma e os personagens que nascem sem ela são considerados "inválidos", com maior potencial para doenças hereditárias do que os "válidos", humanos geneticamente modificados para evitar essas doenças. Vincent Freeman (Ethan Hawke), um empregado de limpeza "inválido" numa instalação aeroespacial, utiliza material genético como unhas e urina do ex-atleta olímpico paraplégico Jerome Morrow (Jude Law) para se juntar de forma fraudulenta a uma missão interplanetária reservada aos "válidos".

Em "Gattaca", a personagem de Ethan Hawke é uma das poucas que nasceu sem edição genética. Alamy

"Gattaca" foi lançado cerca de 15 anos antes da introdução do CRISPR-Cas9 como uma ferramenta para fazer edições precisas do ADN humano. Embora seja utilizado principalmente para fins de investigação, o CRISPR-Cas9 pareceu fazer uma diferença notável no tratamento de doenças genéticas: uma mulher chamada Victoria Gray disse que os sintomas de doença falciforme foram significativamente aliviados após os cientistas a terem tratado usando o CRISPR, noticiou a CNN em março. Os cientistas removeram células prematuras da medula óssea de Gray e modificaram-nas. As células editadas, uma vez devolvidas ao corpo de Gray, pareciam ter produzido hemoglobina fetal, um tipo de hemoglobina que torna mais difícil para as células se tornarem falciformes e unirem.

Os testes atuais de terapia genética - incluindo o ensaio de células falciformes do qual Gray fez parte - envolvem a alteração de células não reprodutivas no que é conhecido como edição somática de genes.

Mas o processo de manipulação preventiva dos genes do esperma humano, óvulos ou embriões de uma forma que evoca a "Gattaca" - chamada edição genética hereditária - levantou sérias preocupações éticas. Em 2018, o médico chinês He Jiankui disse que tinha modificado dois embriões humanos usando o CRISPR-Cas9 e que as modificações os tornariam resistentes ao VIH. A comunidade científica condenou rapidamente o seu trabalho, e ele foi sentenciado a uma pena de prisão de três anos em 2019.

"M3GAN" e "Uma História de Amor" com pontos de vista opostos sobre a IA

O fascínio da sociedade pela inteligência artificial resultou em filmes que retratam tanto o seu potencial para facilitar um modo de vida mais avançado como o hipotético horror da IA dominando a humanidade.

"Estes filmes tendem a refletir tanto as nossas esperanças como os nossos receios sobre a nossa crescente dependência de companhias digitais", apontou Yaszek.

Em "Uma História de Amor" de Spike Jonze, Theodore (Joaquin Phoenix) apaixona-se por Samantha, um avançado sistema operativo de IA que diz retribuir os afetos. Samantha fala com afeto e tem opiniões e sentimentos, ou pelo menos está programada para isso. É o raro filme de ficção científica que não torna a IA capaz de imitar - ou mesmo sentir genuinamente - a emoção humana.

Em "Uma História de Amor", Theodore (Joaquin Phoenix) encontra uma ligação profunda com um sistema operativo alimentado por IA. Annapurna Pictures/Kobal/Shutterstock

Samantha ainda não tem um equivalente perfeito no nosso mundo - ela poderá até ver o mundo físico através de uma lente e comentá-lo, mas existem alguns assistentes virtuais realistas de IA. Os chatbots populares como o ChatGPT podem imitar de perto o discurso humano e têm sido utilizados para escrever extensos ensaios e responder a questões complexas colocadas pelos utilizadores, embora não sejam perfeitos. O site de notícias de tecnologia CNET publicou vários artigos gerados pela IA que continham erros importantes. E especialistas em IA disseram à CNN este ano que temem que os chatbots possam ser usados para perpetuar a desinformação, uma vez que estão programados para dar aos utilizadores mais do que procuram e manter a sua atenção.

Enquanto "Uma História de Amor" humanizava a IA, "M3GAN" aproveitou os medos dos espectadores. M3GAN é uma boneca humanóide e cuidadora da jovem Cady, que perde os seus pais num acidente de carro, e as duas formam um laço fraterno. Mas M3GAN leva perigosamente a sério os seus deveres como irmã mais velha andróide, assassinando qualquer pessoa que ameace Cady ou a confiança de Cady nela.

Em "M3GAN", a boneca leva seu papel de cuidadora ao extremo. Alamy

Yaszek disse que já estão a ser utilizadas ferramentas robotizadas para prestar cuidados: os lares de idosos no Japão empregam há anos robôs para entreter e envolver os residentes. Estão em curso estudos sobre se a qualidade dos cuidados a idosos melhorou no país, mas várias unidades de cuidados a idosos no Minnesota, EUA, acolheram no ano passado a sugestão do Japão e começaram a incorporar robôs construídos por peritos da Universidade de Minnesota Duluth nas rotinas de cuidados aos residentes.

Existem robôs independentes que entregam alimentos, fazem acrobacias na Disney's California Adventure e inativam bombas. Os robôs comerciais não são nem de perto tão realistas como a "M3GAN". Mas as suas capacidades de IA - conhecidas como inteligência geral artificial, que descreve a capacidade de um robô para aprender tudo o que um humano pode - estão mais próximas de ser uma realidade, disse Shelly Palmer, professora da Universidade de Syracuse, especialista em tecnologia emergente, numa entrevista à CNN em janeiro.

"Podemos estar ambos gratos por estas ferramentas, mas também um pouco preocupados", alertou Yaszek. "O que acontece se estas maravilhosas novas tecnologias se avariarem e deixarem os nossos entes queridos mais vulneráveis do que nunca?"

A preparação para a pandemia em 'Contágio' foi real

Durante os primeiros dias da pandemia de covid-19, muitos viraram-se para o "Contágio" de Steven Soderbergh, um filme de 2011 que retrata a espantosa e rápida propagação de um vírus mortal em todo o mundo. Aquando do seu lançamento, um cenário em que o mundo poderia mudar tão drasticamente numa questão de dias ou semanas parecia improvável. Mas quando a covid-19 enviou grande parte da sociedade para o isolamento em 2020, "Contágio" pareceu ser um exemplo previdente de como poderia ser uma resposta pandémica.

Mesmo antes da covid-19, peritos do Laboratório Nacional de Argonne, operado pelo Departamento de Energia dos EUA, elogiaram o filme em 2012 por retratar com exatidão o ritmo a que uma sociedade iria experimentar a escassez de recursos e o esforço coletivo que é necessário para enfrentar um vírus de rápida propagação.

Kelly McGuire, professora associada de inglês na Universidade de Trent, em Ontário, escreveu em 2021 que "Contágio" apresenta o desenvolvimento de uma vacina como o "ponto final do arco da pandemia", quando, na nossa realidade covid-19, o vírus pode nunca ser erradicado, apesar da disponibilidade generalizada de vacinas covid-19 e tratamentos.

Embora a vacina tenha evitado mais de 3 milhões de mortes, segundo um estudo de 2022, centenas de milhares de americanos continuam a ser infetados pelo vírus e milhares morrem mensalmente, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA. As pessoas imunocomprometidas e as que não receberam a vacina continuam em maior risco de doença grave e de morte.

A realidade ultrapassou frequentemente os limites da ficção científica, lembrou Melissa Monique Littlefield, professora na Universidade de Illinois Urbana-Champaign, que ensina cursos sobre ficção científica e ficção especulativa. Mesmo quando a nossa realidade parece mais estranha que a ficção, histórias como "Gattaca", "M3GAN" e "Contágio" ainda têm algo de valioso a dizer sobre o mundo em que vivemos e para onde poderemos ir.

"A ficção científica não se limita a prever ou meramente comentar descobertas científicas ou fenómenos tecnológicos", sublinhou. "Em vez disso, oferece-nos a oportunidade de nos avaliarmos continuamente a nós próprios, às nossas sociedades e aos nossos pressupostos sobre o mundo."