Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de uma colisão rodoviária que ocorreu, este sábado, no concelho da Figueira da Foz, informou o Comando Sub-regional de Coimbra.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Coimbra, o alerta para a colisão entre dois veículos ligeiros, em São Pedro, foi dado às 10:38.

“Resultaram dois feridos leves e um ferido grave”, indicou.

Contactados pela agência Lusa, os Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz explicaram que dois dos feridos tiveram de ser desencarcerados.

Já a PSP da Figueira da Foz precisou que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 109, junto à Zona Industrial da Gala.

“A estrada não está condicionada, estando o trânsito a ser regulado por colegas [da PSP]", acrescentou.

No local do acidente encontram-se os Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz e os Sapadores da Figueira da Foz, com 15 homens apoiados por seis veículos, bem como agentes da PSP.