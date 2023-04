Um militar da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR foi resgatado este domingo no mar da Figueira da Foz.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, o militar seguia a bordo de uma lancha da UCC que ficou sem propulsão. A Autoridade Marítima Nacional teve de intervir e o militar acabou por ser resgatado por um salva-vidas.

A embarcação teve de ser transportada para o areal, porque não se conseguiu passar a linha de rebentação.

Em comunicado, a GNR esclarece que o militar estava de serviço quando recebeu uma chamada telefónica para um pedido de socorro a um naufrágio de um surfista na zona da praia do Cabedelo. O agente deslocou-se para local com uma embarcação da UCC.

"Ao sair à Barra da Praia do Cabedelo, as condições adversas que se faziam sentir, com grande ondulação, motivaram a paragem dos motores da embarcação, tendo o militar caído ao mar", pode ler-se na nota enviada às redações.

O militar acabou por ser "socorrido por elementos do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN)", encontrando-se agora "estável".