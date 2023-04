A Infraestruturas de Portugal (IP) vai encerrar durante três noites seguidas a Ponte Edgar Cardoso, na Figueira da Foz, a partir do dia 25 de abril, entre as 20:30 e as 06:30, devido às obras em curso.

Como alternativa à circulação de trânsito na travessia da ponte sobre o rio Mondego durante os períodos do corte, o desvio de tráfego será assegurado pela Autoestrada 17, cuja utilização do sublanço compreendido entre os nós de Marinha das Ondas e da Autoestrada 14 se encontra isenta de pagamento de taxas de portagem, como anunciou o Ministério das Infraestruturas.

“Durante o mês de maio, os cortes realizam-se sempre de segunda para terça-feira, com repetição nas noites de terça e quarta-feira, com exceção da primeira semana do mês em que o corte tem início na terça-feira, repetindo-se nas duas noites seguintes”, referiu a IP, em comunicado.

A partir do mês de junho, as interrupções na travessia sobre a Ponte Edgar Cardoso, naquele concelho do distrito de Coimbra, vão ocorrer em cinco noites por semana, com início nas noites de domingo para segunda-feira e fim nas noites de quinta para sexta-feira.

Durante o dia e nas noites em que não há corte de circulação na ponte, mantém-se o condicionamento de uma via em cada sentido e limitação de velocidade.

As obras na Ponte Edgar Cardoso, cujo investimento ascende a 16,8 milhões de euros, foram iniciadas no final de 2022 e têm um prazo de execução de 21 meses.

A Ponte da Figueira da Foz, como também é conhecida, projetada por Edgar Cardoso, foi a primeira ponte rodoviária com o tabuleiro ‘atirantado’ realizada em Portugal, tendo sido aberta ao tráfego em 1982.

A parte mais importante da obra será a substituição dos tirantes, mas a intervenção inclui também o reforço das vigas do tabuleiro e do sistema de fixação do tabuleiro, reabilitação dos aparelhos de apoio, decapagem e pintura geral do tabuleiro metálico e trabalhos complementares de pavimentação, iluminação, drenagem, juntas de dilatação, reparação e proteção de superfícies de betão.