Apo Whang-Od tornou-se aos 106 anos a modelo mais velha da capa da Vogue na edição das Filipinas. Em declarações à CNN, a editora da revista, Bea Valdes, explicou que a decisão surgiu naturalmente e foi consensual entre os membros da equipa.

“Sentimos que ela representa os nossos ideais sobre a beleza da cultura filipina. Acreditamos que o conceito de beleza precisa de evoluir e temos de incluir rostos e formas diversas e inclusivos", afirmou.

Apesar de viver numa zona remota no norte das Filipinas (Buscalan), a tatuadora indígena já é conhecida além-fronteiras por ser considerada a mambabatok (tatutadora tradicional de Kalinga) mais antiga do país.

Whang-OD começou a tatuar aos 16 anos, seguindo as instruções do pai, e hoje representa a arte milenar do batok - uma técnica de tatuagem que utiliza uma mistura de carvão e água e é desenhada com a ajuda de um pau de bambu.

“Aclamada como a última mambabatok da sua geração, imprimiu os símbolos da tribo Kalinga - que significa força, coragem e beleza - na pele de milhares de pessoas que visitaram Buscalan”, escreveu a Vogue Filipinas na sua conta oficial do Instagram.

Tradicionalmente, a tatuagem batok significa coragem para os homens e beleza para as mulheres. Nos últimos 15 anos, porém, a tradição deu lugar à moda, muito por conta das vagas de turistas na vila de Buscalan. O fenómeno é tal que despertou o interesse das gerações mais jovens por esta arte que se julgava perdida.

A Vogue Filipinas assinalou o destaque com uma publicação no Twitter em que refere que Whang-Od "simboliza a força e a beleza do espírito filipino". "Conhecida como a última mambabatok da sua geração, imprimiu na pele os símbolos da tribo Kalinga, que significa força, coragem e beleza", pode ler-se na mesma publicação.

