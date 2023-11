Filipinas acusam China de disparar canhão de água contra um dos seus navios

As Filipinas acusaram esta sexta-feira um navio da guarda costeira chinesa de disparar um canhão de água contra uma embarcação que transportava mantimentos para soldados filipinos colocados numa ilha em águas disputadas no Mar do Sul da China.

“O CCG 5203 disparou um canhão de água contra o navio de abastecimento filipino M/L Kalayaan numa tentativa ilegal, mas sem sucesso, de forçar este último a alterar a sua rota”, lê-se num comunicado emitido pelo Conselho de Segurança Nacional das Filipinas.

O incidente ocorre duas semanas depois de as Filipinas terem convocado o embaixador chinês em Manila, no meio de uma escalada de tensões devido a dois embates entre navios dos dois países, na sequência de uma manobra que Manila considerou "provocadora, irresponsável e ilegal" na mesma zona.

A China qualificou o incidente como sendo uma “provocação” por parte das Filipinas e acusou os Estados Unidos, aliado histórico de Manila na região, de "instigar" o conflito e agravar as relações entre os dois países asiáticos.

Na sequência de um incidente semelhante, o exército filipino apelou igualmente a Pequim para que pusesse termo às suas “ações perigosas e ofensivas” no Mar do Sul da China.

Face às crescentes tensões com Pequim, o Ministério da Defesa anunciou no mês passado que espera obter um maior apoio internacional no seu conflito territorial.

O país asiático e as Filipinas disputam a soberania de várias ilhas e atóis no Mar do Sul da China, que Pequim reivindica quase exclusivamente por "razões históricas", embora o Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia tenha decidido em 2016 a favor de Manila numa sentença.