Pelo menos cinco mortos e 31 feridos em deslizamento de terra nas Filipinas

Pelo menos sete mortos em aluimento de terras no sul das Filipinas

Pelo menos cinco pessoas morreram e 31 ficaram feridas depois de um deslizamento de terra ter soterrado dois autocarros e várias casas numa região montanhosa do sul das Filipinas, disseram as autoridades esta quarta-feira.

O deslizamento de terra ocorreu na noite de terça-feira, prendendo pelo menos 20 pessoas dentro de dois autocarros que transportavam mineiros no sul da ilha de Mindanau, disse à agência de notícias France-Presse o chefe provincial de gestão de desastres, Edward Macapili.

O Comando de Mindanau Oriental do exército das Filipinas disse na rede social Facebook que 45 pessoas foram resgatadas, sendo que três sobreviventes têm ferimentos graves, e que pelo menos 41 pessoas continuam desaparecidas.

O desastre ocorreu por volta das 19:30 de terça-feira (11:30 em Lisboa) numa zona montanhosa da província de Davau de Oro, na sequência das fortes chuvas que a região regista desde 28 de janeiro.

O gabinete municipal de Redução e Gestão de Risco de Desastres de Talaingod, a zona onde aconteceu o deslizamento disse no Facebook que, após ser dado o alerta, mobilizou um dispositivo de emergência para tentar resgatar com vida as pessoas presas.

A empresa mineira Apex Mining disse que “o trabalho de resgate está a ser prejudicado pela pouca visibilidade e por deslizamentos de terra intermitentes”.

Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas devido a deslizamentos de terras e inundações em diversas zonas de Mindanau desde o final de janeiro, de acordo com o último relatório do Conselho Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres das Filipinas.