Equipas de socorro filipinas salvam 120 pessoas de navio em chamas

Equipas de socorro filipinas resgataram com vida as 120 pessoas que estavam num navio que se incendiou ao largo da costa central das Filipinas, anunciou a Guarda Costeira do país do Sudeste Asiático.

O navio “MV Esperanza Star” tinha a bordo 55 tripulantes e 65 passageiros quando se incendiou ao largo da ilha de Panglao, de acordo com informações das autoridades citadas pela agência espanhola EFE.

Todas as pessoas a bordo foram resgatadas por embarcações de salvamento e por pescadores que navegavam na zona.

As 120 pessoas foram transportadas para a cidade de Tagbilaran, que era o destino da viagem do ‘ferry’, para receber cuidados médicos, alimentos e água, disse a Guarda Costeira.

Aquela unidade informou ainda que continuavam “as operações de combate a incêndios e de salvamento em resposta a um incidente marítimo que envolveu um navio de passageiros e de carga”.

Em vídeos e imagens partilhados pelos socorristas nas redes sociais, era possível ver o navio em chamas e uma espessa nuvem de fumo, enquanto a Guarda Costeira combatia o fogo com um canhão de água.

As of 12NN, nananatili ang BRP Cape San Agustin at BRP Malamawi sa katubigan ng Panglao, Bohol, para patuloy na mabantayan ang lagay ng nasunog na passenger-cargo vessel, MV ESPERANZA STAR. pic.twitter.com/hWCJP47N3E — Philippine Coast Guard (@coastguardph) June 18, 2023

A causa do acidente ainda é desconhecida.

O fogo terá começado na sala de máquinas e espalhou-se para a parte traseira da embarcação, segundo relatos iniciais citados pelo chefe do escritório local de Redução e Gestão de Riscos de Desastres, Anthony Damalerio.

Os incidentes com navios de carga e de passageiros não são invulgares nas Filipinas, devido à má qualidade da navegação no arquipélago e à sobrelotação dos ‘ferries’.

No final de março, um grande incêndio numa balsa no sul do país provocou 30 mortos, incluindo três crianças, tendo sido salvas 230 pessoas.