Pelo menos 23 mortos e seis desaparecidos em naufrágio nas Filipinas

Pelo menos 23 pessoas morreram e seis foram dadas como desaparecidas na manhã desta quinta-feira, após um pequeno barco ter virado num lago perto de Manila, nas Filipinas.

"As pessoas entraram em pânico após uma rajada repentina de vento. Correram para o lado esquerdo do barco, que acabou por virar", disse o porta-voz da Guarda Costeira filipina, Armando Balilo, a uma rádio local.

O acidente ocorreu no lago de Laguna, a cerca de 40 quilómetros a sudeste de Manila. A embarcação fazia a travessia habitual entre a cidade de Binangonan e a ilha de Talim, no meio do lago.

Quarenta pessoas foram resgatadas com vida e 23 corpos foram recuperados, segundo as autoridades filipinas.

Várias horas após o acidente, as equipas de resgate continuam as operações de busca por seis pessoas desaparecidas, disse à agência de notícias AFP Kenneth Cirados, chefe do resgate do município.

O barco é um meio de transporte essencial nas Filipinas, um arquipélago de mais de 7.000 ilhas, e os acidentes são frequentes, principalmente com os pequenos barcos de madeira que se deslocam entre ilhas.

O território filipino foi afetado pela passagem do tufão Doksuri, um super tufão que atravessou o oceano Pacífico na terça-feira e perdeu a força ao aproximar-se das Filipinas.