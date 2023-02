Foi registado esta quarta-feira na cidade de Masbate, nas Filipinas, um sismo com magnitude de 6.0 escala de Richter, de acordo com o Centro Sismológico do Europeu-Mediterrâneo.

O epicentro do sismo situa-se a 11 quilómetros da ilha mais próxima, segundo a mesma fonte. Não há registo de vítimas ou danos materiais.

#Earthquake (#lindol) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.8 || 23 km S of #Matnog (#Philippines) || 8 min ago (local time 02:10:14). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/imLqz6mAzG — EMSC (@LastQuake) February 15, 2023