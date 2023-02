Foram precisos apenas poucos minutos para o anfitrião dos BAFTA, Richard E. Grant, se referir à famosa "bofetada" na cerimónia dos Óscares do ano passado: "No meu turno, ninguém levará uma palmada, a não ser nas costas", avisou o ator e apresentador, aludindo ao famoso momento nos Óscares de 2022 em que Will Smith deu um bofetada no apresentador Chris Rock depois de o comediante ter feito uma piada sobre a sua mulher, Jada Pinkett Smith.

A cerimónia dos BAFTA, os prémios da academia britânica de cinema, realizou-se este domingo no Royal Festival Hall, em Londres. Ao longo da noite, dois filmes disputaram os prémios principais: "Os Espíritos de Insherin", de Martin McDonagh, e o filme alemão "A Oeste Nada de Novo", de Edward Berger. Mas, no final, o grande vencedor foi mesmo o filme sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi eleito o melhor filme de 2022, além de receber os prémios de realização, melhor filme em língua não inglesa e argumento adaptado.

No total, "A Oeste Nada de Novo" ganhou oito prémios, enquanto "Os Espíritos de Inisherin" ficou com quatro, entre os quais os de argumento original e de atores secundários.

Austin Butler ganhou o prémio de melhor ator por "Elvis". O biopic de Elvis Presley acabou por ser um dos vencedores da noite, pois levou ainda mais três BAFTA para casa (caracterização, figurinos e casting).

Cate Blanchett foi a vencedora do BAFTA para melhor atriz com "Tár" - que, apesar de tudo, acaba por ser um dos filmes derrotados da noite, assim como "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", que acabou por não ganhar nenhum prémio.

Guillermo del Toro venceu, sem surpresa, o BAFTA para o melhor filme de animação.

O prémio de carreira foi entregue à designer Sandy Powell.

Estes foram os vencedores:

Filme: "A Oeste Nada de Novo"

Filme Britânico: "Os Espíritos de Inisherin"

Atriz: Cate Blanchett, "Tár"

Ator: Austin Butler, "Elvis"

Realização: Edward Berger, "A Oeste Nada de Novo"

Ator Secundário: Barry Keoghan, "Os Espíritos de Inisherin"

Atriz Secundária: Kerry Condon, "Os Espíritos de Inisherin"

Melhor Estreia de um Argumentista, Realizador ou Produtor Britânico: Charlotte Wells, "Aftersun"

Filme em Língua Não Inglesa: "A Oeste Nada de Novo"

Documentário: "Navalny"

Filme de Animação: "Pinóquio de Guillermo del Toro"

Revelação (Rising Star): Emma Mackey

Argumento Original: "Os Espíritos de Inisherin"

Argumento Adaptado: "A Oeste Nada de Novo"

Casting: "Elvis"

Fotografia: "A Oeste Nada de Novo"

Banda Sonora Original: "A Oeste Nada de Novo"

Som: "A Oeste Nada de Novo"

Edição: "A Oeste Nada de Novo"

Efeitos Visuais: "Avatar: O Caminho da Água"

Figurinos: "Elvis"

Caracterização: "Elvis"

Design de Produção: "Babilónia"

Curta-metragem britânica: "An Irish Goodbye"

Curta-metragem britânica de animação: “The Boy, The Mole, The Fox And The Horse”