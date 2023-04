A Finlândia vai oficialmente tornar-se um membro da aliança militar da NATO já esta terça-feira. “Até agora, este é co processo de adesão mais rápido na história moderna da NATO”, disse Jens Stoltenberg.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte diz que esta decisão torna a Finlândia “mais segura” e que, “como resultado”, também a Suécia ficará mais segura - e a NATO idem. E o objetivo, frisa, é que a Suécia seja a próxima a aderir. “O meu objetivo e o objetivo dos aliados da NATO é garantir que também tenhamos a Suécia [na aliança] no futuro”. “É realmente um dia histórico, é um grande dia para a Aliança”, disse.

A entrada da Finlândia já foi aprovada pelos 30 membros da NATO. Para esta terça-feira à tarde está já agendada uma cerimónia para assinalar o 74º aniversário da NATO, momento que fica marcado por ser a primeira vez que a bandeira da Finlândia vai ser hasteada. O presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, vai viajar para Bruxelas para assistir à cerimónia oficial de adesão na sede da NATO.

Suomesta tulee puolustusliitto Naton jäsen tiistaina 4. huhtikuuta 2023.



Presidentti @Niinisto matkustaa Brysseliin ja osallistuu Naton päämajassa järjestettävään viralliseen liittymisseremoniaan. https://t.co/OKwG0pMQhU — TPKanslia (@TPKanslia) April 3, 2023

Niinistö e Stoltenberg vão discursar no evento vão ter ainda um encontro bilateral e uma conferência de imprensa conjunta, lê-se no site da presidência da Finlândia.