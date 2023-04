O Partido da Coligação Nacional, liderado por Petteri Orpo, reivindicou este domingo a vitória nas eleições parlamentares da Finlândia. Sanna Marin, a atual primeira-ministra do país, já admitiu a derrota e felicitou o adversário.

Num momento em que 99,4% dos votos já foram contabilizados, o Partido da Coligação Nacional (Kokoomus, em finlandês) assume o primeiro lugar do pódio com 20,6% desta fatia, seguido do nacionalista Partido dos Finlandeses, com 20,1%. O Partido Social-Democrata da Finlândia, encabeçado por Sanna Marin, fica-se pelo terceiro lugar, com 19,9% dos votos.

Ainda o processo de contagem de votos decorria e já Petteri Orpo declarava perante os seguidores: "Temos o maior número de deputados". Segundo dados da Reuters, o Kokoomus já terá garantido 48 dos 200 lugares no parlamento finlandês.

Também Sanna Marin reconheceu a vitória do bloco conservador e felicitou Orpo, admitindo ainda a possibilidade de uma eventual coligação entre ambos os partidos.