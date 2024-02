Esta companhia aérea europeia está a pesar os passageiros na porta de embarque

Se viajar com esta companhia aérea não precisa de levar roupa para as férias, basta alugar

Todos sabemos o que é ter a nossa bagagem a ser pesada no check-in do aeroporto. A maioria de nós também está familiarizado com o "agachamento da vergonha" - a posição adotada ao remexer na bagagem para retirar algo pesado, quando se é informado de que a mala tem apenas algumas gramas de excesso de peso.

Mas agora alguns corajosos passageiros de companhias aéreas estão a consentir que sejam eles próprios pesados antes de embarcarem no avião.

Numa experiência realizada pela transportadora europeia Finnair no hub do aeroporto de Helsínquia, os passageiros voluntários estão a ser pesados na porta de embarque, a fim de permitir à companhia aérea aperfeiçoar as estimativas de peso dos aviões antes da descolagem.

E, num cenário de pesadelo para qualquer pessoa que já tenha tentado entrar despreocupadamente com uma mala de cabine com excesso de peso no avião, os passageiros estão a ser pesados juntamente com as suas malas de mão.

Felizmente para quem transporta uma mala volumosa, as pesagens não estão ligadas às reservas individuais ou aos dados dos passageiros. Tudo é anónimo, disse a vice-presidente sénior das comunicações da Finnair, Päivyt Tallqvist, à CNN, sendo que apenas o funcionário da porta de embarque vê o peso.

O teste começou esta segunda-feira e na quinta-feira de manhã 800 voluntários já tinham participado, disse Tallqvist, acrescentando que a companhia aérea ficou "positivamente surpreendida com o número de voluntários".

"Comunicámos este inquérito aos clientes da Finnair através dos nossos canais nas redes sociais e da nossa aplicação móvel e os primeiros voluntários pediram proativamente para participar, mesmo antes de o equipamento ter sido configurado", afirma.

A companhia prevê pesar 1.200 passageiros na época de inverno e mais no verão.

Tallqvist diz que a companhia aérea está a recolher dados sobre o peso médio dos passageiros e das suas bagagens de mão "para efeitos de cálculos do equilíbrio e desempenho do avião, que são necessários para o funcionamento seguro dos voos".

Mais pesado no inverno

A Finnair está a recolher os dados dos passageiros que embarcam no aeroporto de Helsínquia (Finnair)

As companhias aéreas calculam o peso dos aviões - o peso de todas as pessoas a bordo, bem como o da carga e da bagagem no porão e de coisas como o catering e os depósitos de água a bordo - antes de cada descolagem, juntamente com o seu centro de gravidade. O peso e o acabamento de um avião podem afetar o lugar onde os passageiros se podem sentar e, em alguns casos, até o número de passageiros permitido a bordo e a quantidade de bagagem que pode ser colocada no porão. Cada avião em que voa tem um peso máximo definido para uma descolagem segura.

"Embora as companhias aéreas conheçam o peso de todos os outros elementos, o peso dos clientes e da sua bagagem de mão é calculado com base nos pesos médios confirmados pela Autoridade da Aviação Civil", afirma Tallqvist.

As companhias aéreas utilizam geralmente os pesos médios dos passageiros fornecidos pela Autoridade Europeia para a Segurança da Aviação, mas também podem utilizar os seus próprios pesos, aprovados pelas autoridades. A Finnair tem usado as suas próprias medições desde 2018, mas estas devem ser atualizadas de cinco em cinco anos - daí a atualização.

A Korean Air realizou o seu próprio programa de pesagem em 2023, enquanto a Air New Zealand também fez um estudo sobre o peso no ano passado.

A Finnair está a recolher dados tanto para o inverno como para o verão, uma vez que os passageiros tendem a usar roupas e casacos mais pesados durante os frios invernos finlandeses. As leituras de inverno vão ser concluídas em fevereiro e as de verão entre abril e maio.

A companhia aérea diz que vai calcular um peso médio a partir das medições feitas e vai enviar os dados à Agência Finlandesa dos Transportes e Comunicações para verificação. Os pesos serão utilizados para os cálculos de carga a partir de 2025-30.

E apesar de muitos passageiros preferirem manter o seu peso em segredo, Satu Munnukka, chefe de processos terrestres da Finnair, garantiu aos passageiros nervosos numa declaração que "os dados recolhidos não estão de forma alguma ligados aos dados pessoais do cliente".

Munnukka acrescentou: "Registamos o peso total e o histórico do cliente e da sua bagagem de mão, mas não pedimos o nome ou o número de reserva, por exemplo".

"Apenas o funcionário do serviço de apoio ao cliente que trabalha no ponto de medição pode ver o peso total, pelo que pode participar no estudo com tranquilidade".