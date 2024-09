ASAE apreende mais de 1.600 artigos contrafeitos em Albufeira e Quarteira

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 1.640 artigos contrafeitos no âmbito de uma operação de fiscalização em estabelecimentos de comércio a retalho em Albufeira e Quarteira, no distrito de Faro, foi anunciado esta sexta-feira.

Na operação de combate à contrafação, imitação e uso ilegal de marcas, foram apreendidos artigos de vestuário, de marroquinaria, cintos, bonés, chapéus, ténis e artigos de bijutaria de marcas conceituadas, especificou a ASAE em comunicado.

No total, os artigos de origem contrafeita têm um valor estimado de 11.600 euros.

A entidade de fiscalização económica adiantou que foram também instaurados três processos-crime por venda ou ocultação de produtos contrafeitos e imitação ou uso ilegal de marca.

A fiscalização realizada pela Unidade Regional do Sul – Unidade Operacional de Faro da ASAE “foi direcionada a estabelecimentos suspeitos de procederem à comercialização de artigos de origem contrafeita”, lê-se na nota.

A contrafação, é realçado, constitui um crime precedente do branqueamento de capitais e “frequentemente associado a infrações do foro tributário, laboral e ambiental, com elevado impacto nestes domínios”.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica refere que continuará a acompanhar o fenómeno, promovendo a proteção da propriedade industrial dos titulares das marcas lesadas e garantindo a proteção dos consumidores.