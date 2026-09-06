So teen: O mistério da rapariga que desapareceu em Paris e foi encontrada em Lisboa 45 anos depois - TVI

So teen: O mistério da rapariga que desapareceu em Paris e foi encontrada em Lisboa 45 anos depois

  • Carlos Enes
  • Há 38 min

Fischer-Z voltaram a encher concertos em Lisboa e no Porto

A história começa com um bilhete. Ela escreve que se vai embora, ele lê e não acredita. Telefona, ninguém atende. Pergunta às amigas, que se desculpam com uma doença qualquer. Pergunta à mãe dela, recebe instruções para a deixar em paz. Desesperado, contrata um detetive privado. O detetive encontra-a. Está a viver em França. Foi vista a entrar no carro de outro homem, muito sorridente, e desaparecer na noite.

É esta a história de 'So Long', canção que os Fischer-Z editaram em 1980, no álbum 'Going Deaf for a Living'. O autor, John Watts, resumiu-a numa linha: é a resposta a um bilhete de despedida. Foi também o primeiro tema da banda a ter videoclipe. Entrou na programação da recém-nascida MTV e chegou ao 15.º lugar das tabelas australianas. Em Portugal, tocou tanto nas rádios como 'Message in a Bottle', dos Police.

Quarenta e cinco anos depois, na quinta-feira à noite, o Coliseu dos Recreios estava cheio para o regresso dos Fischer-Z a Lisboa. Muitos lembravam-se de os ter recebido na mesma sala, em novembro de 1980, quando tocaram pela primeira vez em Portugal, ou de os ver no Estádio de Alvalade, no ano seguinte, num concerto com 50 mil pessoas promovido pelo grande mestre Júlio Isidro.

Quando Watts atacou 'So Long', a audiência voltou a cantar em coro, como há 45 anos. E a rapariga da canção reapareceu na plateia, a dançar com uma energia contagiante. So teen! No final do concerto, voltou a desaparecer.

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