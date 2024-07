Recebeu algum email do Fisco? Atenção, "estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas"

Operação internacional de combate ao tráfico de droga com 50 detidos, três em Portugal

A Autoridade Tributária e Aduaneira emitiu um alerta de segurança sobre mensagens de correio eletrónico fraudulentas, pedindo que sejam ignoradas.

“A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue em ‘links’ [hiperligações] que são fornecidos”, refere a autoridade numa nota divulgada no seu portal.

Na nota, a AT apresenta exemplos das notificações fraudulentas em que são apontadas divergências nas declarações do IRS.

“Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas”, sublinha a AT, acrescentando que o seu objetivo “é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas”.

"Em caso algum deverá efetuar essa operação", alertou a entidade, que recomendou a leitura do folheto informativo sobre segurança de informação disponível no Portal das Finanças.