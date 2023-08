Quatro mil soldados e polícias envolvidos na transferência de Fito para prisão de alta segurança

O líder de um gangue equatoriano foi transferido para uma prisão de segurança máxima, depois da morte do candidato presidencial Fernando Villavicencio. A operação, que decorreu na manhã de sábado, envolveu quatro mil soldados e polícias fortemente armados, bem como veículos blindados.

Chama-se Jose Adolfo Macias, mais conhecido como Fito, e é o líder do gangue Los Choneros. Detido desde 2011 na Prisão 8 de Guayaquil, Fito encontra-se agora em La Roca, uma prisão de alta segurança. De acordo com a SNAI, a transferência envolveu quatro mil militares, com o objetivo de "intervir nas alas de segurança mínima, média e máxima".

#SNAInforma👊 | Esta mañana, se desarrolló un operativo en el #CRSGuayas N°4, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 823, con el objetivo de intervenir los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad.

Cortesía 📷: @FFAAECUADOR pic.twitter.com/rxdDZ6inQy — SNAI Ecuador 🇪🇨 (@SNAI_Ec) August 12, 2023

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, usou também o Twitter para falar sobre o sucedido, onde garantiu que "o Equador vai recuperar a paz e a segurança”.

Esta madrugada en seguimiento del Decreto 823, se ha ejecutado el traslado de alias Fito a la cárcel de La Roca por la seguridad de los ciudadanos y de los detenidos. El Ecuador va a recuperar la paz y la seguridad. De generarse reacciones violentas, actuaremos con toda la fuerza… pic.twitter.com/N2cwoEH2zp — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 12, 2023

Já há também substituto para Villavicencio, assassinado à saída de um comício na quarta-feira, como candidato presidencial: Christian Zurita. A nomeação deste outro jornalista foi anunciada pelo partido Construye e é uma reviravolta face à decisão divulgada no sábado, dia em que disseram que a substituta seria Andrea Gonzalez.

Frente a la falta de respuestas claras del CNE y a la reacción furibunda de algunos sectores políticos, no correremos ningún riesgo.



Christian Zurita @christianzr será inscrito como nuestro candidato presidencial.#VillavicencioVive #FernandoVillavicencio #Todo25 https://t.co/vkobeQxGV1 — Construye_Ecu (@Construye_Ecu) August 13, 2023

Esta decisão foi alvo de uma “reação furiosa por parte de alguns setores políticos”, bem como de Verónica Sarauz. A viúva de Villavicencio, que responsabiliza o Estado pela morte do marido, mostrou descontentamento face à escolha do substituto, conta a BBC.