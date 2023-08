Florence Welch submetida a uma cirurgia de emergência "que lhe salvou a vida" antes de cantar em Lisboa

Florence Welch, a vocalista da banda Florence and the Machine, revelou que foi submetida a uma cirurgia de emergência que lhe salvou a vida, o que a obrigou a cancelar espetáculos ao vivo.

“Tive de fazer uma cirurgia de emergência por razões que ainda não me sinto forte o suficiente para falar, mas isso salvou minha vida”, escreveu a cantora de 37 anos num post no Instagram este domingo. Ela pediu desculpas por cancelar os “últimos dois espetáculos” da banda.

“Vou voltar para fechar a digressão Dance Fever em Lisboa e Málaga (talvez não salte tanto, mas podem fazer isso por mim)”, acrescentou, confirmando o seu regresso às atuações a 1 e 2 de setembro.

[Florence, recorde-se, é cabeça de cartaz esta sexta feira, 1 de setembro, no festival Meo Kalorama, em Lisboa]

“Basta dizer que gostava que as canções fossem menos exatas nas suas previsões”, disse. “Mas a criatividade é uma forma de lidar com a situação, a mitologia é uma forma de fazer sentido. E o conto de fadas sombrio de Dance Fever, com todas as suas estranhas profecias, vai dar-me a força e a catarse de que tanto preciso neste momento.”

O grupo britânico de indie rock Florence and the Machine foi nomeado para sete prémios Grammy. Alguns dos singles de sucesso mais conhecidos da banda são “Dog Days Are Over”, “Shake It Out” e “You've Got the Love”.

A digressão de Florence and the Machine's Dance Fever foi inicialmente adiada em novembro, quando um raio-X revelou que Welch “estava a dançar com um pé fraturado” durante um concerto, disse ela na altura nas redes sociais.

“Não é da minha natureza adiar um espetáculo, e muito menos uma digressão pelo Reino Unido, mas estou com dores e, como os bailarinos sabem, dançar sobre uma lesão não é boa ideia. E disseram-me para não atuar para evitar mais danos”, afirmou Welch.