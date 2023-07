Criança de 3 anos atropela mortalmente com carrinho de golfe outra de 7

Uma criança de sete anos morreu atropelada por uma de três que conduzia um carrinho de golfe numa casa rural em Orange River Boulevard, a nordeste de Fort Myers, na Florida, na segunda-feira.

Segundo o comunicado de imprensa da Florida Highway Patrol, a criança de três anos estava a aproximar-se de uma curva à direita perto de uma casa numa propriedade privada quando a parte da frente do carrinho atingiu a criança de sete, que estava de pé no jardim da frente.

A criança mais velha foi levada para um hospital e declarada morta. A criança de três anos não ficou ferida, apesar de não usar capacete nem cinto de segurança, segundo as autoridades.

As identidades dos dois rapazes não foram reveladas. Não se sabe se as crianças eram parentes ou se a de três anos estava sob a supervisão dos pais.

Nos Estados Unidos, mais de 6.500 crianças são feridas por carrinhos de golfe todos os anos, de acordo com a Academia Americana de Pediatria. Pouco mais de metade dos feridos são crianças com menos de 12 anos.

As preocupações com os menores que conduzem carrinhos de golfe na Florida levaram recentemente à aprovação de uma nova lei estadual que proíbe a livre condução destes veículos. Assim, qualquer pessoa com menos de 18 anos terá em breve de ter uma autorização ou carta de condução para conduzir um carro de golfe, informou a estação de rádio WJFX no mês passado.

O projeto de lei foi assinado pelo Governador Ron DeSantis e entra em vigor a 1 de outubro. No entanto, não estabelece uma idade em que os menores se tornam elegíveis para começar a conduzir carrinhos de golfe.