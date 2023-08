Cerca de 30 automóveis submersos foram encontrados em lago da Florida

A Europa tem cada vez mais carros elétricos em nome do planeta, mas está a despachar os usados para África - com um impacto ambiental "dramático"

Uma equipa de busca subaquática especializada em casos arquivados de pessoas desaparecidas descobriu cerca de 30 carros submersos num lago do sul da Flórida, nos EUA, durante o fim de semana, informou a polícia local.

Equipas de mergulho de várias agências irão recuperar os veículos do lago em Doral e “será efetuada uma investigação aprofundada”, de acordo com o Departamento de Polícia de Doral.

“Até ao momento, não se sabe se estes veículos estão ligados a atividades criminosas nem há quanto tempo estão submersos no lago”, disse a polícia de Doral.

Uma equipa de mergulhadores do United Search Corps encontrou os carros afundados enquanto procurava no lago, este fim de semana, veículos ligados a casos arquivados sob investigação, disse o fundador da organização sem fins lucrativos, Doug Bishop, à CNN na terça-feira.

As autoridades estão a investigar depois de os mergulhadores terem recuperado dezenas de veículos de um lago em Doral, na Florida. Foto Departamento de Polícia de Miami-Dade

O lago era um dos vários locais que os mergulhadores tinham no seu radar para procurar, e “por acaso tinha 32 carros”, explicou. Mais de 40 casos arquivados estão no seu radar nos condados de Miami-Dade e Broward, disse Bishop.

Os veículos afundados não estavam ligados a nenhum dos casos em que estão a trabalhar, mas a polícia está a investigar se estão ligados a outros crimes, de acordo com Bishop.

“Não conseguimos encontrar quaisquer restos mortais humanos nem conseguimos relacioná-los com os casos que estávamos a investigar”, disse, acrescentando que é necessário recolher mais dados.

A polícia de Miami-Dade disse à CNN que os seus mergulhadores estavam a trabalhar na terça-feira para recuperar os veículos do lago com a ajuda dos Bombeiros de Miami-Dade.

De acordo com a polícia de Miami-Dade, assim que cada veículo for recuperado do lago, os números de identificação do veículo serão analisados para determinar que departamento assumirá o caso.