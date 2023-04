A criança que foi encontrada morta na boca de um jacaré, na Florida, na semana passada, terá sido levada para o lago pelo pai. De acordo com a polícia local, o homem, Thomas Mosley, de 21 anos, alegadamente "atirou ou pôs" o seu filho de dois anos, Taylen, num lago com jacarés que infligiram "feridas mortais" que provocaram a morte da criança, segundo relata a CNN Internacional.

Por outro lado, Mosley é também supeito de ter assassiando a mãe da criança, Pashun Jeffrey, de 20 anos, que foi encontrada morta no apartamento no seu, pelo que enfrenta agora duas acusações de homicídio em primeiro grau.

A porta-voz do Sixth Judicial Circuit Public Defender, Sara Mollo, afirma numa declaração: “Dado as alegações extremamente sérias em torno destas trágicas perdas, a nossa investigação foca-se de momento na recolha de informação sobre os factos e circunstâncias do caso, bem como no estado de saúde mental do nosso cliente".

Na noite de quarta-feira Thomas Mosley foi, de acordo com uma testemunha, a casa da sua mãe e apresentava "graves ferimentos em ambas as mãos e braços causados por uma luta de facas", tendo sido hospitalizado.

Na quinta-feira a família de Pashun Jeffrey foi ao seu apartamento onde a encontraram sem vida e com "aparentes cortes e facadas que provocaram mais de 100 ferimentos", de acordo com um depoimento. No local do crime foi encontrada uma impressão digital numa garrafa debaixo da cama que foi identificada como sendo de Thomas Mosley, segundo as autoridades. Nessa altura, foi reportado o desaparecimento do filho, Taylen.

No dia seguinte,sexta-feira, perto do apartamento da vítima, foi encontrado um jacaré com algo na sua boca. Depois da polícia disparar, o réptil largou o corpo da criança, que estava intacto de acordo com a polícia de St. Petersburg. O jacaré foi eutanasiado.

Thomas Mosley está na prisão de Pinellas e será ouvido numa audiência dia 11 de abril, segundo o site gabinete do xerife.