FMI mais pessimista que Governo no crescimento do PIB em 2024

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou as perspetivas do crescimento para a economia portuguesa em 2023. Prevê agora que o PIB nacional aumente 2,6% neste ano, mais do que duplicando a previsão feita em abril no relatório World Economic Outlook.

Com esta estimativa, a instituição internacional mostra estar mais confiante do que o próprio Governo português, que no Programa de Estabilidade estimou um aumento do PIB de “apenas” 1,8% em 2023.

No entanto, o FMI está mais pessimista do que o Governo português para 2024: prevê um crescimento de 1,8% face aos 2% inscritos no Programa de Estabilidade, enviado em abril para a Comissão Europeia. Mesmo assim, trata-se de uma ligeira revisão em alta face aos 1,7% previstos em abril.

A previsão do FMI para 2024 é igual à feita em maio pela Comissão Europeia e em março pelo Conselho das Finanças Públicas. Mais confiante está o Banco de Portugal, que neste mês antecipou um crescimento da economia de 2,4% no próximo ano. Mais pessimista está a OCDE, que neste mês antecipou que a economia nacional irá subir 1,5% em 2024.



