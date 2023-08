"Não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional": regulador não se opõe a que a Fnac compre a MediaMarkt

A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu dar o aval à venda da MediaMarkt à Fnac, considerando que esta “não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional”, segundo indica numa nota publicada esta terça-feira. Em causa estão dez lojas físicas, o negócio online e a integração dos trabalhadores do grupo alemão em Portugal.

O conselho de administração da AdC deliberou então “adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 50.º da Lei da Concorrência, uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”, lê-se na nota.

Pode assim avançar o negócio - cujo valor não foi revelado -, sendo de notar que no ano financeiro de 2021-2022 a MediaMarkt Portugal registou um volume de vendas aproximado de 140 milhões de euros. Já a Fnac soma quase 2.000 pessoas em Portugal, mercado em que faturou cerca de 370 milhões de euros em 2022.

Esta operação envolve a venda da totalidade da operação do grupo alemão MediaMarkt em Portugal, iniciada em 2004, num acordo que inclui as dez lojas físicas, a plataforma de vendas online e a integração dos cerca de 450 funcionários.