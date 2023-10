Em outubro, FNE já está a preparar a prenda de Natal para o ministro da Educação

A Federação Nacional de Educação (FNE) lançou esta semana uma aplicação onde vai recolher mensagens de professores, assistentes operacionais, pais e alunos para o ministro da Educação, João Costa. O site onde estão a ser recolhidas as mensagens está disponível desde esta terça-feira e assim deverá ficar até meados de novembro.

“São mensagens de, no máximo, 400 caracteres dirigidas ao ministro. Não vamos filtrar críticas ou elogios, vamos apenas certificar-nos de que não há ofensas ou obscenidades. Vamos compilar essas mensagens em livro ou em livros e no final do primeiro período vamos ao ministério entregar o livro ou os livros ao ministro. Será a nossa prenda de Natal, para que, durante o período de interrupção letiva, tenha oportunidade de as ler”, explica à CNN Portugal Pedro Barreiros, secretário-geral da FNE.

O objetivo, diz o responsável sindical, é “potenciar a participação e que cada um sinta que tem voz, que não está ninguém a falar por eles”. A estrutura sindical quer ainda mostrar que a escola “não é dos professores, mas de todos os que a habitam” e, sobretudo, que a escola “não é a imagem de perfeição que o Ministério da Educação quer passar quando o ministro faz uma visita a uma escola e é tudo preparado para ele lá ir e para aparecer na comunicação social”.

A FNE convida, assim, professores, mas também alunos, pais, assistentes operacionais e técnicos especializados a escreverem ao ministro da Educação e a exporem o que sentem em relação à escola pública.