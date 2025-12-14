Incêndio numa habitação em Gaia provoca um ferido

Um incêndio numa habitação em Vilar de Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia, provocou um ferido, por inalação de fumo, que foi transportado ao Hospital Santos Silva.

Segundo fonte da proteção Civil de Gaia, o incêndio deflagrou na cozinha, mas quando os bombeiros chegaram ao local, já estava extinto.

Aparentemente, a vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada ao hospital local numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Avintes, concelho de Gaia.

Para o local foram mobilizados os Sapadores de Gaia, com 12 operacionais e quatro viaturas, que após trabalhos de ventilação da habitação já “estão a desmobilizar”, cerca das 14:30.