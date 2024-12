Jovem de 20 anos morre em incêndio na Trafaria - sete pessoas desalojadas

Um incêndio na Trafaria, concelho de Almada, resultou na morte de um jovem de 20 anos e deixou sete pessoas desalojadas na madrugada desta sexta-feira. O fogo atingiu duas habitações, que foram completamente consumidas pelas chamas. O alerta foi dado às 05:36.

Segundo as primeiras informações, a vítima, que residia num quarto anexo a uma das casas, terá morrido por inalação de fumos. Aparentemente, estaria a usar auriculares e não se apercebeu do perigo.

O tio do jovem tentou salvá-lo, mas não conseguiu alcançá-lo devido à densidade do fumo e à intensidade das chamas.



No total, cinco pessoas ocupavam a casa mais afetada, e três residiam na segunda habitação.



A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as causas do incêndio, cujo ponto de ignição ainda não foi determinado.

A Câmara Municipal de Almada e a Proteção Civil estão a coordenar esforços para providenciar alojamento aos desalojados.