Uma pessoa ficou desalojada na sequência de um incêndio numa casa em Alvarelhos, esta quarta-feira, no concelho de Carregal do Sal, disse à agência Lusa fonte do comando sub-regional de Viseu Dão Lafões.

A mesma fonte referiu que o incêndio, registado cerca das 23:30 de terça-feira, se circunscreveu a uma casa,"que ficou inabitável".

No local estiveram 37 operacionais e 12 viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal, da GNR e da Proteção Civil Municipal.