Incêndio destrói moradia em Valongo e deixa duas pessoas desalojadas - TVI

  • Agência Lusa
  • Há 2h e 46min
Bombeiros

Fogo começou na garagem e consumiu por completo a habitação

Duas pessoas ficaram desalojadas, em Campo, Valongo, no distrito do Porto, na sequência de um incêndio numa moradia, revelou à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O alerta, para um incêndio na Rua Central da Capela, foi dado pelas 19:30 de sexta-feira, revelou a fonte da GNR, acrescentando que o fogo "começou na garagem e consumiu a totalidade da casa".

A fonte acrescentou não haver registo de feridos.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil encontravam-se no local, pelas 20:15, 19 operacionais, apoiados por sete viaturas.

Fonte da autarquia disse à Lusa estar o município disponível para o realojamento das duas pessoas.

