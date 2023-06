Bombeiro ferido durante o combate às chamas em Idanha, Belas

Um bombeiro que combatia o incêndio em Idanha, Belas, em Sintra, sentiu-se mal e teve de ser retirado do local de ambulância, apurou a CNN Portugal. O Incêndio, que deflagrou às 15:15, está em fase de resolução.

O combate às chamas foi dificultado pelo vento, cujas rajadas têm atingido entre os 50 a 60 quilómetros por hora.

No local estão mais de cem operacionais apoiados por 31 veículos.

O trânsito chegou mesmo a ser cortado na CREL (Circular Regional Exterior de Lisboa), no sentido Alverca-Estádio do Jamor, por causa do incêncio, informou a Brisa Autoestradas.

Em comunicado, a concessionária explicava que “as chamas não estão perto da CREL, mas, devido ao vento forte", a circulação foi cortada por prevenção, tendo reaberto quando o fogo já se encontrava em resolução.