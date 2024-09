Incêndios: idosos retirados das casas pela GNR em Covelo, Gondomar

Vários idosos foram retirados, cerca 9:15, das suas casas em Covelo, no concelho de Gondomar, pela GNR, devido ao avançar de um incêndio, testemunhou a Lusa no local.

A situação ocorreu no lugar de Serra, num local onde, na altura, não havia bombeiros a combater o incêndio e visou proteger os idosos do avanço das chamas do fogo que na última madrugada chegou por Aguiar de Sousa, no concelho de Paredes, a Branzelo, em Gondomar.

Os idosos foram retirados para uma zona mais afastada dado que devido à situação e também devidos às cinzas ficou muito difícil respirar naquela zona.

No lugar há cerca de 50 casas rodeadas por um pinhal, estando o combate a ser feito pelos moradores.