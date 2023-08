Fogo continua a progredir com intensidade em Ourém, alerta Proteção Civil

O incêndio, que deflagrou hoje à tarde no concelho de Leiria, continua ativo e a progredir com “intensidade” no concelho vizinho de Ourém, afirmou à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria.

“A parte ativa do incêndio está toda no concelho de Ourém. O incêndio está setorizado, com três setores e a cabeça de incêndio progride em direção à cidade de Ourém”, afirmou a mesma fonte.

As chamas percorrem “zona florestal e rural”, registando-se algumas localidades próximas do fogo, acrescentou, não tendo conhecimento da necessidade de evacuações de aldeias, nem de feridos ou casas de primeira habitação afetadas.

Segundo a mesma fonte, o fogo continua “a efetuar muitas projeções na frente de incêndio”, sendo de difícil combate.

Na zona do concelho de Leiria, 50% do perímetro de incêndio já está em fase de rescaldo.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, inicialmente, a origem do incêndio foi atribuída à localidade de Cercal, no concelho de Ourém, tendo sido posteriormente alterada para Vale Tacão, no concelho de Leiria, que dista a menos de dois quilómetros da outra aldeia.

Às 20:00, combatiam as chamas 424 operacionais, apoiados por 123 veículos e sete meios aéreos, de acordo com a página ‘online’ da Proteção Civil.

O IC9 continua cortado à circulação nos dois sentidos, entre os nós de Gondemaria e Alburitel, referiu fonte do Comando Territorial da GNR de Santarém.