Homem detido por provocar vários incêndios florestais em Gondomar

Um homem de 48 anos foi detido pela presumível "autoria de, pelo menos, quatro incêndios florestais, ocorridos entre maio e agosto do corrente ano, no concelho de Gondomar", informa a Polícia Judiciária (PJ) através de comunicado.

Segundo a PJ, que fez a detenção com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural – Zona Norte, os "incêndios ocorreram nas datas de 11 de maio, 16 e 22 de julho e 04 de agosto, na localidade de Foz do Sousa, e terão sido provocados com recurso a chama direta, não tendo a investigação apurado, até ao momento, qualquer motivação racional ou explicação plausível para a prática dos factos".

O detido, que "tem antecedentes criminais por incêndio em ambiente urbano", será presente a tribunal para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.