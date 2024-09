Incêndios: três aldeias em risco no concelho de Mangualde

Três populações estão em risco no concelho de Mangualde devido ao incêndio que começou em Penalva do Castelo e que avança para o concelho de Nelas, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros, perto das 09:30.

“O incêndio que começou aqui em Penalva [do Castelo] atravessou Mangualde e está no alinhamento de Nelas e, neste momento, há três populações em Mangualde que estão em risco: Mourilhe, Mesquitela e Fundões”, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, distrito de Viseu.

José Manuel Lopes acrescentou que “há um alerta para Freixiosa, na A25”, que passa entre os concelhos de Mangualde e Penalva do Castelo, “dada a longa extensão do incêndio”.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Nelas, Guilherme Almeida, adiantou à agência Lusa que está “apreensivo com a direção que o incêndio está a ter” para o concelho, também tendo em conta que o município está a ser atingido por outros focos.

“Estamos com reacendimentos em Vale de Madeiros e estamos com uma frente ativa e com muita dificuldade em Carregal do Sal [concelho vizinho de Nelas] e temos este alinhamento que vem de Mangualde”, afirmou Guilherme Almeida.

Segundo fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), os incêndios estão a obrigar ao corte ao trânsito de várias vias, como o Itinerário Complementar 12 (IC12) em Nelas, a A25 (autoestada25) em Mangualde e as estradas nacionais (EN) 231 e 329, em Nelas e Penalva do Castelo.

Pelas 09:30, o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões mobilizava 305 operacionais, apoiados por 81 veículos e três meios aéreos, para o incêndio de Folhadal, Nelas, cujo alerta foi pelas 11:53 de segunda-feira.

Em Penalva do Castelo continua ativo o incêndio que deflagrou em Miuzela, concelho de Penalva do Castelo, pelas 00:15 de segunda-feira, que se propagou ao concelho vizinho de Mangualde. Mobilizava 153 operacionais com 45 veículos e dois meios aéreos.

Ainda no concelho de Penalva do Castelo, distrito de Viseu, um outro incêndio, que começou às 20:16 de domingo, também em mato, na localidade de Valamoso, freguesia de Esmolfe, mobilizava 40 operacionais, apoiados por 14 veículos e um meio aéreo.

Também no distrito de Viseu, no concelho de Vila Nova de Paiva, com início pelas 17:18 de segunda-feira, em Vila Cova à Coelheira, um incêndio em povoamento florestal mobilizava, à mesma hora, 73 operacionais com 19 veículos e um meio aéreo.

O incêndio em Mangualde provocou uma vítima mortal, durante a noite, de doença súbita, confirmou hoje à Lusa fonte da Proteção Civil. Segundo fonte do Comando Sub-Regional Viseu Dão Lafões, a habitação não ardeu.

O incêndio em Nelas provocou até ao momento sete feridos, dois em estado grave.