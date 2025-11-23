Mulher de 84 anos morre em incêndio na Póvoa de Lanhoso

Uma mulher de 84 anos morreu este domingo na Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, na sequência de um incêndio que consumiu a habitação onde residia, revelou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O alerta foi dado pelas 11:48 e à chegada dos meios ao local, em Lanhoso, a casa estava tomada pelas chamas, mas não totalmente, tendo sido possível retirar a vítima para o exterior e tentar manobras de reanimação, explicou a fonte.

“Pouco tempo depois foi declarado o óbito no local”, acrescentou a fonte, que afirmou desconhecer se a vítima residia sozinha.

A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias em que o incêndio ocorreu, disse.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estiveram no terreno 26 operacionais, apoiados por oito viaturas.