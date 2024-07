Incêndios: Proteção Civil recebe 24 novos veículos de comando

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recebe 24 veículos de comando operacional tático, esta quarta-feira, num investimento que está a ser feito no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Estes novos veículos vão ser entregues numa cerimónia que irá decorrer na sede da ANEPC, em Carnaxide (Oeiras), e será presidida pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Simões Ribeiro.

A estes 24 veículos somam-se os cinco já entregues, em junho, à estrutura operacional da ANEPC.

No âmbito do PRR foram adquiridos um total de 81 veículos para reforçar os bombeiros no combate aos incêndios florestais no montante de mais 14 milhões de euros.

Os primeiros veículos começaram a ser entregues em maio e a ANEPC prevê que até ao final do ano estejam todos distribuídos.

No total já foram entregues aos bombeiros 39 veículos.

Segundo a ANPEC, estes veículos “vão permitir aumentar a capacidade da resposta operacional dos corpos de bombeiros, representando a maior distribuição de veículos para resposta aos incêndios rurais de sempre”.